«Виграє саме сторона Медведчука»: Шуфрич про європейське юридичне змагання

Голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук обов'язково виграє позов до України, поданий його адвокатами в ЄСПЛ. Таку думку висловив його однопартієць, нардеп Нестор Шуфрич.

«Абсолютно впевнений в тому, що в європейському юридичному змаганні виграє саме сторона Медведчука. Більш абсурдних звинувачень, ніж ті, які звучали під час судових засідань з приводу визначення Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, я ще не чув», — заявив Шуфрич.

Нардеп нагадав про передачу Офісом Генерального прокурора на ознайомлення Віктору Медведчуку матеріалів його звинувачення, в чому, за його словами, запевнила Ірина Венедиктова.

«Упевнений, що офіс Генерального прокурора з полегшенням позбувся цього „замовлення Банкової“. А далі, як казала Генеральний прокурор: „Все вирішить суд“. Хочеться вірити, що так воно й буде. Саме суд, а не влада», — наголосив Нестор Шуфрич.

Нагадаємо, 20 серпня прокурори ОГП оголосили Віктору Медведчуку про завершення розслідування його справи, при тому, що у справі не виконана більшість із запланованих самими прокурорами слідчих дій, а терміни слідства, встановлені судом, закінчуються тільки в середині листопада.

Раніше прокурори задовольнили клопотання адвокатів про допит понад 100 свідків захисту як в Україні, так і за її межами про отримання міжнародно-правової допомоги, і все це прокурори зобов'язані були зробити до середини листопада, а не до 19 серпня. Замість цього Медведчуку пред'явили нову підозру, яка повністю відтворює текст попередньої.

У ОПЗЖ відреагували на такі дії прокуратури, назвавши їх підтвердженням політичного замовлення Зеленського.

Фото zagittya.com.ua/



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