Генпідрядник будівництва компанія «Геос-УКБ» та екс-депутат Київради від партії «Європейська Солідарність» несуть відповідальність за знесення садиби Барбана. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Коли попереднє керівництво Мінкульту видавало дозволи — жодного охоронного статусу у будинку Барбана не було. А з боку КМДА — ще тоді вони проігнорували внесення будинку до переліку нововиявлених пам’яток. Що тоді, що багато років по тому позиція КМДА не змінилась. Чому? Відповідь — підрядник: „Геос-УКБ“ депутат Київради Микола Негрич. На той момент це була єдина партія „Європейська Солідарність“, в яку в тому ж 2015-му об’єдналися Кличко та Порошенко», — зазначив міністр.

Нагадаємо, вночі 20 серпня у Києві забудовник за допомогою будівельної техніки майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторній.

Як повідомив правозахисник Олександр Аронець, історичну будівлю знесла компанія, пов’язана з екс-депутатом Київради Миколою Негричем. Також він опублікував дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий 21 листопада 2019 року київським Департаментом з питань архітектурно-будівельного контролю ООО «Геос-УКБ».

Ввечері 20 серпня Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит всіх архітектурних пам'яток на території держави.



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