Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про ризики візиту до Києва федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, згідно з його прогнозом, може спробувати переконати Зеленського погодитися на узгоджені без участі України умови запуску російського газопроводу «Північний потік-2».

«Меркель говоритиме Зеленському: «Володимире, бачиш, я скоро йду. Я є великим фанатом України. Ти не знаєш, якою буде наступна адміністрація, яким буде наступний уряд в Німеччині. Краще домовся зі мною на цих умовах», — озвучив можливий сценарій Клімкін Обозреватєлю .

На його думку, Меркель, як справжній «фанат стабільності», розглядає Україну лише як потенційне джерело нестабільності для всієї Європи і робить все, щоб «зменшити ризики», що може зіграти на руку Росії.

У свою чергу діючий глава МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що з президентом України Володимиром Зеленським можна домовлятися, однак чогось вимагати від нього марно. Про це він заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я виключаю можливість, що канцлер вимагатиме чогось від України. Вона досить добре вже знає президента України і позицію нашої держави «, — сказав дипломат, який також переконаний, що не має значення, коли відбудеться візит Меркель в Україну — до або після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

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