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Політика

Вторгнення Росії в Україну реальніше, ніж здається: Курт Волкер пояснив, до чого тут таліби

14:02 22 серпня 2021
Курт Волкер в Києві

Росії не дає спокою перший саміт «Кримської платформи», який пройде в Києві 23 серпня, і щоб зірвати його, Путін готовий вдатися навіть до військових провокацій. Про таку небезпеку попередив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

На його думку, запуск песимістичного сценарію може спровокувати «відхід США з Афганістану».

«Вони (російські військові. — Авт.) можуть спробувати закрити Азовське море для комерційного судноплавства. Контролюючи Крим і своє російське узбережжя, вони можуть сказати, що все це — російські територіальні води, або що ходити там більше небезпечно. Вони можуть зробити наземне вторгнення в напрямку Маріуполя. Вони можуть заявити, що водосховища, звідки раніше подавалася вода в Крим, за логікою повинні бути частиною Криму, і захопити їх», — припустив американський дипломат в коментарі проекту Крим.Реаліі.

Ще одна небезпека полягає в можливості визнання угруповань «ЛНР», «ДНР» незалежними державами.

«Ситуація в цьому році насправді небезпечніше, ніж в минулому. Путін може зробити безліч речей, спрямованих на ескалацію конфлікту, саме в той час, коли Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності від Радянського Союзу», — підкреслив Курт Волкер.

Нагадаємо, 16 серпня Росія влаштувала чергові репресії проти кримчан — у військовому суді Ростова-на-Дону чотирьох кримських татар засудили до тривалим терміном в колоніях суворого режиму. Всім їм поставили участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яка вільно діє в багатьох країнах, а в Росії її оголосили «терористичною».

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