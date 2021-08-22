Візит Меркель: у Зеленського здивувалися «демаршу» Кличка

В Офісі президента України спростували слова мера Києва Віталія Кличка про те, що його нібито не пустили зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту «Бориспіль». Там заявили, що голову КМДА зрештою пропустили на зустріч, передає Радіо Свобода.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Кличка «дуже дивною історією», яка до реалій «має опосередкове відношення».

«У подібних випадках протокол завжди працює чітко — визначаючи порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати — протокол це швидко робить. Як факт — Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», — заявив він.

Подоляк заявив, що «такі дрібні і навіть дріб’язкові скандали» є «тактикою піарників Кличка», щоб привертати до нього увагу і «намагатися дискредитувати і державу і виконавчу вертикаль, у якій, до речі, сам Кличко все ще працює як очільник КМДА».

Як писали «ФАКТИ», раніше Кличко висловив обурення «системним політично мотивованим» тиском на столичну владу, вважаючи його небезпечним прецедентом для всієї країни.

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