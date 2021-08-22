26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Візит Меркель: у Зеленського здивувалися «демаршу» Кличка

14:09 22 серпня 2021
Офіс президента України

В Офісі президента України спростували слова мера Києва Віталія Кличка про те, що його нібито не пустили зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту «Бориспіль». Там заявили, що голову КМДА зрештою пропустили на зустріч, передає Радіо Свобода.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Кличка «дуже дивною історією», яка до реалій «має опосередкове відношення».

«У подібних випадках протокол завжди працює чітко — визначаючи порядок зустрічі, хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі зустрічаючі попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати — протокол це швидко робить. Як факт — Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», — заявив він.

Подоляк заявив, що «такі дрібні і навіть дріб’язкові скандали» є «тактикою піарників Кличка», щоб привертати до нього увагу і «намагатися дискредитувати і державу і виконавчу вертикаль, у якій, до речі, сам Кличко все ще працює як очільник КМДА».

Як писали «ФАКТИ», раніше Кличко висловив обурення «системним політично мотивованим» тиском на столичну владу, вважаючи його небезпечним прецедентом для всієї країни.

567

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

учитель

Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

Медуза і водорості

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.