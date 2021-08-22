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Політика

Розраховуємо на Німеччину: Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель

16:42 22 серпня 2021
Меркель і Зеленський

Україна вважає Німеччину одним з ключових союзників в Європі і розраховує на її допомогою у вирішенні ряду питань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка приїхала у нашу країну.

«Сьогодні ми обговорили … багато питань, зокрема про ризики та масштаби загроз, на які ми повинні реагувати … Ми розраховуємо на Німеччину, яку ми вважаємо одним з наших ключових союзників у Європі», — зазначив президент.

Також Зеленський подякував німецькій стороні за підтримку України на Донбасі та невизнання анексії Криму Росією.

Тема Донбасу була пріоритетною. Президент висловив побажання, щоб в рамках «нормандського формату» Україна, Німеччина і Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання на сході нашої країни.

Він зазначив, що його позиція щодо необхідності проведення саміту «нормандської четвірки» є незмінною. Поки Росія всіляко затягує процес, тиск на Кремль має зберігатися.

«Північний потік-2» — обидва лідери погодилися з тим, що розглядають цей проект виключно через призму безпеки. При цьому Зеленський наполягає на тому, що вважає газогін небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля.

На що Ангела Меркель пообіцяла візит до Києва міністра енергетики, на якому будуть більш детально розглянуті всі нюанси з «СП-2».

Слова німецького канцлера про необхідність розвивати зелену енергетику, на яку ФРН має перейти до 2045 року, Зеленський сказав, що Україна має амбітний план зеленої трансформації, Але це тривалий процес, а «Північний поток-» це сьогоднішня реальна загроза для України.

Нагадаємо, візит фрау Меркель до Києва розпочався з політичного скандалу — мера Києва Віталія Кличка, який хотів зустріти гостю в аеропорту «Бориспіль», туди не допустили. Потім в Офісі президента інформацію Кличко спростували.

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