«Велике будівництво»: у Харкові підняли державний прапор на найвищий у Європі флагшток

У Харкові на честь Дня державного прапора підняли синьо-жовтий стяг на найвищому флагштоці в Європі. Про це повідомляє Харківська ОДА.

Найвищий в Україні та Європі флагшток висотою 102 метри збудовано у самому центрі міста — у парковій зоні вздовж Сергіївської площі — за програмою президента Володимира Зеленьского «Велике будівництво». Розмір прапора, який видно майже з усіх куточків міста, становить 15×22,5 м.

«Я добре пам’ятаю важкі часи 2014 року, коли нам довелося силою повертати на будівлю обласної державної адміністрації державний прапор України. Його зняли сепаратисти, які намагалися захопити будівлю. Це був великий біль для патріотів. Тоді ми повернули український прапор на місце. Я вірю, що ми повернули його назавжди», — нагадав т. в. о. голови ХОДА Олександр Скакун.

Право здійняти державний прапор України у Харкові надано батькові загиблого Героя Небесної Сотні Євгена Котляра Миколі Котляру та командиру групи курсантів факультету зенітно-ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, учасникові бойових дій на сході України старшому сержанту Костянтину Вурсті.

У парковій зоні біля державного прапору були проведені роботи з упорядкування: влаштована гранітна плитка, здійснено яскраве світлове оформлення, висаджені квіти в національних кольорах, встановлені лавки для відпочинку відвідувачів.

Флагштоки для підняття державного прапора до 30-річчя Незалежності за ініціативою президента Володимира Зеленського було встановлено в усіх куточках України.

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