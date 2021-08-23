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Політика

«Велике будівництво»: на Буковині відкрили найвищий в області флагшток

12:42 23 серпня 2021
прапор України

У Чернівецький області синхронно з рештою регіонів України було відкрито флагшток заввишки 50 метрів, який було встановлено у парку «Жовтневий» у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Під час присвячених Дню прапора урочистостей на флагштоку було піднято стяг 9 на 13 метрів. Про це повідомила Чернівецька ОДА.

На відкритті флагштока разом з глядачами були присутні представники обласної влади. Голова ОДА Сергій Осачук нагадав, що вперше синьо-жовтий прапор в області замайорів 1990 року над Чернівецьким університетом.

«Сьогодні, у цю історичну хвилину, в унісон зі всією країною, під проводом президента України ми гордо піднімаємо на найвищій щоглі області цей державний прапор — як символ наших перемог, символ нашої непохитної волі й віри у свій народ, у свою державу!» — сказав очільник області.

Присутні також послухали привітання президента, який транслювали на великому екрані. Володимир Зеленський брав участь у піднятті прапора, який встановили у географічному центрі України — у селі Мар’янівка на Черкащині. Там збудували арт-об'єкт із 25 сталевих крил, що уособлюють усі області України та Крим. У центрі його під склом розташували скульптуру серця.

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