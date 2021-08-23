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Політика

У Краматорську найбільший прапор Донецької області підняли на висоту 80 метрів

14:35 23 серпня 2021
Прапор України

У парку «Ювілейний» Краматорська в День державного прапора було піднято найбільший державний прапор у Донецькій області розміром 16 на 24 метри. Його поставили на найвищому флагштоку регіону висотою 80 метрів, встановленому під час реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляється на сайті Донецької ОДА.

«Над українською Донеччиною майорить український прапор! Він щодня нагадуватиме про те, що наша боротьба за свободу не марна і що вона й досі триває», — сказав голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Біля встановленого флагштока було облаштовано алеї, місця відпочинку, а також вуличне освітлення та підсвічування прапора у тематичному дизайні.

Найбільший прапор України в Донецькій області видно з будь-якої точки Краматорська й навіть сусідніх населених пунктів.

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