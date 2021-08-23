Кузьмін назвав справу Медведчука сфабрикованою

Справа проти народного депутата Віктора Медведчука повністю сфабрикована, вважає його однопартієць, народний депутат Ренат Кузьмін.

«Якщо говорити про справу Медведчука, то потрібно сказати про те, що ця справа повністю сфабрикована та є політично мотивованим замовленням, і все, що ми спостерігаємо зі справою Медведчука та Козака, — це і є якраз та сама класична політична репресія», — заявив Кузьмін, назвавши те, що відбувається, продовженням політики Порошенка.

Нагадаємо, 20 серпня прокурори ОГП оголосили Медведчуку про завершення розслідування його справи, при тому, що у справі не виконана більшість із запланованих самими прокурорами слідчих дій, а терміни слідства, встановлені судом, закінчуються тільки в середині листопада.

Раніше прокурори задовольнили клопотання адвокатів про допит понад 100 свідків захисту як в Україні, так і поза її межами про отримання міжнародно-правової допомоги, і все це прокурори зобов'язані були зробити до середини листопада, та аж ніяк не до 19 серпня. Замість цього вчора Медведчуку пред'явили нову підозру, що повністю відтворює текст старої.

В ОПЗЖ такі дії прокуратури назвали діями влади, спрямованими на фальсифікацію кримінальної справи Медведчука, що є, на думку політсили, доказом політичного замовлення Зеленського.

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