Адвокат Медведчука і Козака заявив про саботування стороною обвинувачення допиту свідків

Адвокат Богдан Коваль, коментуючи кримінальну справу проти нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака, заявив про саботування стороною обвинувачення допиту свідків, свідчення яких могли б їх виправдати.

За його словами, сторона захисту використала інструменти, які передбачені процесуальним кодексом, для того, щоб довести невинуватість Медведчука і Козака і надуманість підозр проти них.

«Стороні обвинувачення було подано понад 150 клопотань. Це і про допити інших свідків, і про збір документів, і про тимчасові доступи, і про призначення експертиз. Варто зауважити, що левова частка наших клопотань була задоволена стороною обвинувачення. Тобто сторона обвинувачення погодилася з тим, що наші доводи розумні і обгрунтовані», — розповів Коваль.

Адвокат зазначив, що сторона захисту надавала клопотання з вимогою проводити допити свідків з участю їх представників, і сторона обвинувачення це підтримала і навіть почала опитувати частину свідків у присутності адвокатів.

«Однак під час проведення цих слідчих дій більшість свідків надавали свідчення, які виправдовують Медведчука і Козака. У зв'язку з чим сторона обвинувачення почала саботувати проведення таких слідчих дій. Наприклад, допит свідка Гончара, про який ми заявляли клопотання, призначали на 19 серпня на десяту ранку, а потім сказали, що допит переноситься на 20 серпня в місто Суми, оскільки свідок знаходиться в ньому», — пояснив Коваль.

На думку адвоката, сторона обвинувачення не мала намірів виконувати клопотання. «Фактично, їх задовольнили, але не виконали. А потім повідомили, що нібито всі слідчі дії проведені, докази зібрані, щоб заявити про завершення досудового розслідування», — сказав адвокат. Він зазначив, що сторона захисту також подавала клопотання про проведення розслідування на території інших країн, зокрема, РФ.

Нагадаємо, 20 серпня прокурори ОГП оголосили Віктору Медведчуку про завершення розслідування його справи, при тому, що у справі не виконана більшість із запланованих самими прокурорами слідчих дій, а терміни слідства, встановлений судом, закінчуються тільки у середині листопада.

Раніше прокурори задовольнили клопотання адвокатів про допит понад 100 свідків захисту як в Україні, так і за її межами, про отримання міжнародно-правової допомоги, і все це прокурори зобов'язані були зробити до середини листопада, а ніяк не до 19 серпня. Замість цього вчора Медведчуку пред'явили нову підозру, що повністю відтворює текст старої.

У ОПЗЖ такі дії прокуратури назвали діями влади, спрямованими на фальсифікацію кримінальної справи Медведчука, що є, на думку політсили, доказом політичного замовлення Зеленського.

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