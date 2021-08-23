Зеленський у географічному центрі країни відкрив крилатий арткомплекс «Серце України»

У понеділок, 23 серпня, у селі Мар’янівка на Черкащині було відкрито арткомплекс «Географічний центр — серце України», створений до 30-річчя Незалежності. Поруч було встановлено найбільший флагшток в області. Участь в урочистостях, присвячених Дню Прапора, взяв Президент Володимир Зеленський, повідомила пресслужба Офісу Президента.

«Це артоб’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом», — заявив глава держави.

Кожна пара крил прикрашена автентичним орнаментом кожного регіону, а у центрі розміщена скульптура серця під склом, «серцебиття» якої можуть почути відвідувачі.

Президент наголосив, що прапор України викликає широку палітру емоцій.

«Це гордість, коли наш прапор звільняв десятки міст і сіл на Донбасі. Вдячність, коли наш прапор допомагав гасити пожежі в Туреччині та в Греції. Віра в життя, коли наш прапор допомагав боротися з COVID-19 в Італії. Сльози, коли наш прапор супроводжує в рай загиблих захисників України», — сказав він.

Зеленський також подякував усім, хто робить кольори Державного прапора України відомими й поважними в Україні та світі.

За словами пресслужби Черкаської ОДА, місце розташування арт-об'єкту збігається з географічним центром України, що розташований на північній околиці села Мар’янівка.

Поруч за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було встановлено флагшток заввишки 52 метри. Розмір стягу — 9 на 13 метрів.

Одночасно державні прапори були підняті в усіх регіонах України, де в межах програми також були споруджені спеціальні флагштоки.

«Сьогодні в небо одночасно здійматимуться тисячі наших державних прапорів. В усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами», — наголосив Президент.



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