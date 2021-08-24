Береза вказав на екологічні злочини РФ і назвав «Кримську платформу» правильним дзвоном

Політик Борислав Береза, коментуючи старт саміту «Кримської платформи», який відбувся в Києві 23 серпня, наголосив на важливості того, що відбувається та похвалив владу, яка, за його словами, почала робити хоч якісь дії, концентруючи питання Криму на міжнародному рівні.

«Погано, що величезна кількість помилок, які зробила влада, призвели до відсутності на саміті перших осіб світової політики від Байдена до Джонсона, від Макрона і Трюдо до Ердогана. І все ж я вас зараз сильно здивую. Цей саміт показує, що є те, в чому я можу підтримати Зеленського. А в чому я й підтримую Зеленського — так це в тому, що Крим — це Україна, і працювати над його поверненням треба постійно. І не тільки під час саміту», — заявив Береза.

На думку політика, робота над деокупацію Кримського півострова розпочалася і вона буде успішною.

«Так, я хочу випити фірмового мускату в магазині „Масандра“ на набережній в нашій українській Ялті, поїхати на свій щорічний дайв на базу Смарагд біля мису Айя, зустріти схід сонця на Ечки-Дазі, а потім говорити про життя з друзями за хлібосольним столом в їхньому будинку в Євпаторії. Це дійсно такі загальні цінності, зрозумілі кожній нормальній людині. І я знаю, що так буде», — сказав він.

Також він поділився побоюваннями, що поки Україна буде повертатися Крим, Росія може зробити його непридатним для життя, до того ж, як на суші, так і на морі.

«Адже все, що відбувається в Криму окупанти намагаються замовчати. Наприклад те, що зараз там відбувається екологічна катастрофа, масштаби якої окупанти приховують. Про це треба вже не говорити, а кричати. Подивіться на ці цифри та подумайте, навіщо Росія цілеспрямовано знищує екосистему Чорного моря? Кілька тижнів тому 100 тонн нафти витекло в Чорне море з терміналу, що належить Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК)», — розповів Береза.

За його словами, це сталося через принципове скорочення КТК за останні 2 роки витрат на протидію забрудненню.

«Російська влада швидко погодилася із заявою КТК, що розлив нафти — 200 квадратних метрів. А фотографії з космосу показують, що це брехня й розлив більше зазначеного російською владою майже в 400 тисяч разів — 80 кв. кілометрів. Мабуть, в Кремлі розуміють, що Крим рано чи пізно, але доведеться повернути — й тепер знищують його виходячи з двох принципів — «Не моє — не шкода» і «Так не діставайся ж ти нікому», — вважає Береза.

Політик підкреслив, що на «Кримській платформі» повинні активно обговорюватися актуальні загрози екосистемам півострова Крим.

«Треба бити в дзвони. Для цього потрібно, щоб була дзвіниця, були руки. Вважаю, що до цього моменту, до „Кримської платформи“, не було того дзвону, а ось люди й руки були і є, але покажіть, будь ласка, в які дзвони їм бити, крім повідомлень в Фейсбуці. Саме так сказав Володимир Зеленський в своєму недавньому інтерв'ю. Сьогодні у нього є „дзвіниця“. Хочу побачити чи буде він тепер бити на сполох на ній, сповіщаючи світ про екологічну катастрофу в Чорному морі, яка несе пряму загрозу екосистемам Криму», — підкреслив Береза.

При цьому він наголосив на необхідності звернення до міжнародних судів, широке висвітлення в міжнародному полі того, що такі підприємства як КТК ведуть злочинну діяльність й повинні виплатити багатомільйонні штрафи, а Росія поводиться не по-партнерськи по всіх фронтах.

«На це необхідно вказати нашим міжнародним колегам, які час від часу починають говорити, що з РФ треба намагатися будувати діалог. Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії та самої Росії. А значить — є пряма загроза для екології всіх цих держав. І для нас має бути важливим те, яким ми повернемо Крим. А поки зрозуміло, що РФ, яка байдуже ставиться до своєї екології, повільно вбиває й Україну: не тільки на суші, але й на морі. І якщо не привертати увагу до цієї проблеми та не використовувати міжнародні інституції, то Росія й надалі буде йти шляхом екологічних злочинів. Адже керівництво РФ живе за принципом „Після нас хоч потоп“, а їхні діти живуть де завгодно, але не в Росії. І якщо ми самі не почнемо боротися за свої інтереси, то ніхто за нас це не зробить», — зазначив політик.

Повернення Криму, за його словами, потрібно починати з захисту його інтересів, у тому числі й в питаннях екології за допомогою реальних позовів до міжнародних судів, які змусять Росію виправляти скоєні нею злочини.



45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter