«Ми будемо поруч»: як світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з 30-річчям Незалежності України отримав вітання від лідерів Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великобританії, Нідерландів, Швеції, Саудівської Аравії, Єгипту та багатьох інших країн. Про це повідомила прес-служба глави держави.

«Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні», — зазначив у привітанні президент США Джо Байден і підкреслив, що буде радий бачити президента Володимира Зеленського в Вашингтоні в кінці серпня, щоб «продовжити розвивати партнерство між нашими країнами та збільшувати прогрес, якого досягли разом».

«Я бажаю вам і народу України радісного святкування української Незалежності», — сказав Джо Байден.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені німецького народу привітав президента та всіх громадян України з нагоди 30-ї річниці незалежності.

«Бажаю вам і вашим співвітчизникам багато сил, наполегливості у сміливому проведенні необхідних і частково розпочатих реформ у державі, економіці та суспільстві та, за необхідності, у послідовному втіленні їх у життя всупереч постійному опору. Я був радий нашій зустрічі в Берліні в липні і сподіваюся, що ми зможемо продовжити нашу розмову найближчим часом», — написав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

«Австрія була однією з перших держав, яка визнала незалежність України. Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі. У зв'язку з цим я хотів би ще раз подякувати вам за хороші переговори під час вашого візиту до Відня у вересні минулого року», — написав Федеральний президент Республіки Австрія Олександр Ван дер Беллен у своєму вітальному листі.

Прем'єр-міністр Держави Ізраїль Нафталі Беннет привітав Володимира Зеленського в телефонній розмові.

Привітання надіслали також королева Великобританії Єлизавета II, король Швеції Карл XVI Густав, король Нідерландів Віллем-Олександр, король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд і наслідний принц, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, а також лідери інших країн.

Нагадаємо, жителів окупованих територій оригінальним чином привітали з Днем Незалежності України.

Фото: pixabay

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