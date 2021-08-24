Ющенко розповів, як Німеччина і Франція зрадили Україну в 2008 році в Бухаресті

Україна могла отримати План дій щодо членства в НАТО ще в 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті, проте цього не сталося через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і екс-президента Франції Ніколя Саркозі. Про це в інтерв'ю телеканалу «Україна 24» розповів третій президент України Віктор Ющенко.

За його словами, саме це рішення, яке принесло багато розчарувань керівництву України, і розв'язало руки президенту Росії Володимиру Путіну.

Адже що б не говорили в Європі, країни континенту були під сильною захистом НАТО.

«Путін не нападе на Польщу, Литву, як би зухвало вона не говорила на дипломатичному рівні про нього, про його політику. Путін не нападе на жодного з наших сусідів по західному кордоні, до Болгарії. Тому що створена така модель, в якій знаходяться ці країни, їх чіпати небезпечно. Вони є членами НАТО», — констатував Ющенко.

На його думку, саме позиція Німеччини і Франції, які проголосували проти ПДЧ для України, в кінцевому підсумку спровокувала російське вторгнення в Грузію, а потім — і в Україні.

Відповідаючи на питання, чи вважає він це зрадою партнерів, Юшенко погодився, назвавши подію «близьким до цього».

Нагадаємо, в сьогоднішній Німеччині запевняють, що Україна, все ж отримала в НАТО статус партнера з розширеними можливостями, стане членом Альянсу, коли з'явиться «політичне вікно можливостей».

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