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Політика

В Офісі президента побачили «шалені фобії» у облитого зеленкою Порошенка

12:04 25 серпня 2021
Петро Порошенко

В Офісі президента відреагували на інцидент під час Маршу ветеранів, коли уродженець Чернігівщини хлюпнув зеленкою в п'ятого президента Петра Порошенка. Також у Зеленського обурені словами Порошенка про нібито причетність представників Офісу до провокації.

«Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, я розумію — страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашими зеленими соплями. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій», — сказав лідер «Європейської солідарності» зі сцени Маршу ветеранів, натякаючи, що затриманого нібито забрали на Банкову, а не в поліцію.

У свою чергу радник Володимира Зеленського Михайло Подоляк в коментарі ресурсу Liga.net назвав ці слова дурощами.

«Ці люди (ветерани. — Авт.) захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли набагато серйозніші речі, ніж зеленка», — заявив Подоляк, на думку якого слова Порошенка потрібно розглядати тільки «через призму його шалених фобій».

Нагадаємо, після завершення військового параду до Дня Незалежності України в Києві відбулася ще одна «барвисте» ПП — невідомий облив червоною фарбою сходи біля КМДА, а також постамент з державним прапором. Хуліганом виявився уродженець Запорізької області 1987 року народження.

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