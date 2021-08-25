За програмою Зеленського на майбутній об’їзній Рівного завершили будівництво естакади

У Рівненській області на будівництві Північного обходу Рівного, яке відбувається за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», завершилося зведення естакади над ровом. Штучною спорудою уже проїхав перший автомобіль. Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомляє «Укравтодор».

Естакада є однією з двох штучних споруд на першій черзі Північного обходу Рівного протяжністю 6 км від дороги національного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів (км 146+630) до дороги Т-18−32 /Н-22/ - Ходоси — Кустин — /Н-25/ км 8+426.

Крім естакади, на цій ділянці буде побудовано також шляхопровід над залізницею.

На наступному етапі будівництва Північного обходу буде проведена реконструкція 4-кілометрової ділянки від села Хотин до Рівнеазоту, а також поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Після закінчення будівництва Північного обходу Рівне буде звільнено від транзитних потоків автомобілів, які прямують трасою М-06 з Житомира та Києва в напрямку Луцька та КПП Устилуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що однією з важливих складових програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» є розвиток транзитного автомобільного сполучення. З цією метою у 2021 році планується відновити 150 км доріг, що ведуть до КПП на кордонах, а загалом за 2021−2022 роки таких доріг має бути відремонтовано понад 600 км.

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