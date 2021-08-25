26.64 / 26.83 31.11 / 31.46
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

За програмою Зеленського на майбутній об’їзній Рівного завершили будівництво естакади

14:57 25 серпня 2021
естакада в Рівному

У Рівненській області на будівництві Північного обходу Рівного, яке відбувається за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», завершилося зведення естакади над ровом. Штучною спорудою уже проїхав перший автомобіль. Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомляє «Укравтодор».

Естакада є однією з двох штучних споруд на першій черзі Північного обходу Рівного протяжністю 6 км від дороги національного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів (км 146+630) до дороги Т-18−32 /Н-22/ - Ходоси — Кустин — /Н-25/ км 8+426.

Крім естакади, на цій ділянці буде побудовано також шляхопровід над залізницею.

На наступному етапі будівництва Північного обходу буде проведена реконструкція 4-кілометрової ділянки від села Хотин до Рівнеазоту, а також поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Після закінчення будівництва Північного обходу Рівне буде звільнено від транзитних потоків автомобілів, які прямують трасою М-06 з Житомира та Києва в напрямку Луцька та КПП Устилуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що однією з важливих складових програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» є розвиток транзитного автомобільного сполучення. З цією метою у 2021 році планується відновити 150 км доріг, що ведуть до КПП на кордонах, а загалом за 2021−2022 роки таких доріг має бути відремонтовано понад 600 км.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Вакарчук

У Вакарчука народився син від нової дівчини, — ЗМІ

Студентки

«Росіяни краще за українців»: студентки з Сум потрапили в скандал, погрожуючи спалити прапор своєї країни

Василь Ломаченко та Іван Редкач

Усик платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома, — Іван Редкач

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.