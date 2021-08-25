«Дав Україні алгоритм виходу з кризи»: політолог про статтю Медведчука

Політолог Кирило Молчанов прокоментував статтю Віктора Медведчука «Якою може бути Україна? Якою бути Україні?», в якій політик написав план з виходу з нинішньої кризи та дав пораду, що потрібно робити для уникнення розпаду країни, передає «112.ua».

«Головний посил у тому, що для збереження нормального існування української держави необхідно виконати три речі: перестати відмовлятися від різноманіття, тобто перестати будувати моноетнічну країну; потрібен економічний прагматизм, в тому числі у взаємовідносинах з Росією; необхідна соціальна справедливість, тобто ставка на соціальні блага», — перерахував політолог аргументи Медведчука.

На думку Молчанова, Медведчук зробив те, що повинен був зробити Зеленський, — відповів Путіну на його статтю про єдиний народ.

«У Зеленського на цю тему просто пожартували, а ось Медведчук вирішив відповісти фундаментально на статтю президента Росії з урахуванням дійсних національних інтересів України. Я це бачу так», — висловив свою точку зору політолог.

Відзначаючи статтю Медведчука, в якій політик підкреслює неспроможність нинішньої влади виконати запропонований ним план виходу з кризи, політолог вважає, що автор насамперед звертається до українського суспільства.

«Перебуваючи під домашнім арештом, він намагається всередині країни вибудувати з суспільством прямий діалог на цю тему. Так, як не робить цього Зеленський, хоча передбачалося, що він повинен був цим займатися з 2019 року. Але він пішов якимось іншим шляхом, розвиваючи свої ідеї національної державності та засновуючи нові свята, як це було на параді (з нагоди 30-річчя Незалежності України. — Авт.)», — заявив Молчанов, підкресливши, що Зеленський, за якого виборці голосували як за «анти-Порошенка», по суті, очолив наступного дня після обрання повністю порошенківський курс.

Раніше журналіст Едуард Долгачев, аналізуючи електоральні настрої українців напередодні нового політичного сезону, зазначив, що, попри всі пред'явлені звинувачення та домашній арешт, Медведчук зумів залишитися в першій п'ятірці провідних політиків України.

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