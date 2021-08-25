Депутат Київської обласної ради від фракції «За Майбутнє», екс-керівник Аграрної партії в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області Юрій Павлушко після відкриття ринку землі хотів роздобути 30 га наділів, які належать громаді. Про це пише регіональне видання «Новий погляд» з посиланням на відповідні судові документи.

Видання нагадує, що Павлушко є власником великого наділу в Київській області. Зокрема,згідно з його декларацією, депутат володіє 115 паями в колишніх Переяслав-Хмельницькому і Яготинському районах.

Згідно опублікованих виданням судових документів, в липні 2014 року дружина Павлушка звернулася в Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області з проханням здійснити розділ майна.

«Сторони уклали мирову угоду. Тетяні Костянтинівні відійшло все майно, а Юрію Івановичу суд присудив земельні ділянки на 30 гектарів, які до цього моменту були в колективній власності на землю Колективного сільськогосподарського підприємства імені Леніна, с. Соснова Переяслав-Хмельницького району Київської області», — йдеться в матеріалі і відзначається, що ці землі повинні знаходитися в комунальній власності жителів Студенніковской ОТГ.

«Суд пішов далі і в цьому рішенні по справі про розподіл майна сім'ї Павлушко наступним пунктом позбавляє громадян права розпоряджатися цими земельними ділянками. Цитата з рішення суду: «Скасовано Державний акт на право колективної власності на землю серії КВ, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право колективної власності на землю по № 19 від 18 березня 1996», — йдеться в матеріалі.

У 2021 році була подана апеляція на це рішення до Київського апеляційного суду, який скасував постанову 2014 року. Скаргу в апеляцію подала жителька села Соснова, і Апеляційний суд скасував передачу землі Павлушку Переяславським судом, зазначає видання, публікуючи копії відповідних судових документів. Згодом, Верховний суд України це скасування підтримав.

«Тільки з відкритих даних можна підсумувати, що Студеніковська ОТГ недоотримала за оренду землі від 2 до 4 мільйонів гривень. Активні громадяни повинні простежити, щоб їхнє спільне майно було їм повернуте, земельні ділянки належним чином використовувалися орендарями відповідно до чинного законодавства України, а громада отримувала за це дивіденди і, відповідно, якісно поліпшувався рівень життя всіх її жителів», — йдеться в матеріалі.

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