Важливо зберегти Бевза в НБУ: політолог назвав причину
Директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз може стати джерелом цінної інформації про зловживання Кирила Шевченка та Андрія Єрмака, якщо відкличе заяву про звільнення та залишиться працювати в НБУ. Таку думку озвучив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи інтерв'ю Олександра Бевза «Україні молодій».
«Шкода, якщо Бевз дійсно піде. Дійсно важливо домогтися, щоб ця людина залишилася в Нацбанку. Та була джерелом відомостей про схеми Єрмака й Шевченка. Коли Зекоманда піде в історію, нам знадобляться цінні свідки її злочинів. Нам знадобляться ті, хто буде вичищати Нацбанк від спадщини Шевченка й Ко. Тому варто підтримати Олександра Бевза — це в наших спільних інтересах у перспективі, — написав Голобуцький.
За словами політолога, в інтерв'ю «Україні молодій» Олександр Бевз констатував глибоку обізнаність президента Володимира Зеленського про «каламутні схеми» в НБУ.
«Читаю інтерв'ю директора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза. Вражає. Дивіться самі: Зеленський знає, що Шевченко в Нацбанку прокручує каламутні схеми. Відмінно обізнаний. І навіть глибоко. Але мовчить і нічого не робить. А чому?.. А Шевченко лише в авторитарному стилі транслює команди та завдання… Хто не згоден, того видавлюють. Погрозами та шантажем змушують звільнятися. В результаті багато хто втік з Нацбанку тихенько, „без коментарів“. А Бевз не змовчав. І нехай коректно, але все-таки зробив досить недвозначний жест у бік Зеленського, називаючи речі своїми іменами», — вважає Голобуцький.
Нагадаємо, в «Україні молодій» було опубліковано інтерв'ю Олександра Бевза, в якому він заявив, що не має наміру відкликати заяву про звільнення з НБУ. Бевз уточнив, що навіть після його зустрічі з президентом політика керівництва Нацбанку, публічну незгоду з якою він висловив, не змінилася.
Раніше, 30 липня, дев'ять керівників департаменту ліцензування Національного банку України на чолі з Олександром Бевзом оголосили про звільнення з НБУ. Олександр Бевз звинуватив голову Нацбанку Кирила Шевченка у централізації ухвалення рішень в одних руках і заміні колегіальності директивним прийняттям рішень.
«Сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкотом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектора», — заявив Олександр Бевз.89
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