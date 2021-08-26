Важливо зберегти Бевза в НБУ: політолог назвав причину

Директор департаменту ліцензування Нацбанку Олександр Бевз може стати джерелом цінної інформації про зловживання Кирила Шевченка та Андрія Єрмака, якщо відкличе заяву про звільнення та залишиться працювати в НБУ. Таку думку озвучив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи інтерв'ю Олександра Бевза «Україні молодій».

«Шкода, якщо Бевз дійсно піде. Дійсно важливо домогтися, щоб ця людина залишилася в Нацбанку. Та була джерелом відомостей про схеми Єрмака й Шевченка. Коли Зекоманда піде в історію, нам знадобляться цінні свідки її злочинів. Нам знадобляться ті, хто буде вичищати Нацбанк від спадщини Шевченка й Ко. Тому варто підтримати Олександра Бевза — це в наших спільних інтересах у перспективі, — написав Голобуцький.

За словами політолога, в інтерв'ю «Україні молодій» Олександр Бевз констатував глибоку обізнаність президента Володимира Зеленського про «каламутні схеми» в НБУ.

«Читаю інтерв'ю директора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза. Вражає. Дивіться самі: Зеленський знає, що Шевченко в Нацбанку прокручує каламутні схеми. Відмінно обізнаний. І навіть глибоко. Але мовчить і нічого не робить. А чому?.. А Шевченко лише в авторитарному стилі транслює команди та завдання… Хто не згоден, того видавлюють. Погрозами та шантажем змушують звільнятися. В результаті багато хто втік з Нацбанку тихенько, „без коментарів“. А Бевз не змовчав. І нехай коректно, але все-таки зробив досить недвозначний жест у бік Зеленського, називаючи речі своїми іменами», — вважає Голобуцький.

Нагадаємо, в «Україні молодій» було опубліковано інтерв'ю Олександра Бевза, в якому він заявив, що не має наміру відкликати заяву про звільнення з НБУ. Бевз уточнив, що навіть після його зустрічі з президентом політика керівництва Нацбанку, публічну незгоду з якою він висловив, не змінилася.

Раніше, 30 липня, дев'ять керівників департаменту ліцензування Національного банку України на чолі з Олександром Бевзом оголосили про звільнення з НБУ. Олександр Бевз звинуватив голову Нацбанку Кирила Шевченка у централізації ухвалення рішень в одних руках і заміні колегіальності директивним прийняттям рішень.

Олександр Бевз (в центрі) разом із керівниками департаменту ліцензування, які також подали заяви на звільнення місяць тому

«Сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкотом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектора», — заявив Олександр Бевз.

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