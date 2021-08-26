Експерти оцінили можливе прем'єрство Любченка: зростання цін, девальвація, нуль інвестицій

Економічна стратегія розвитку України, запропонована першим віцепрем'єр-міністром і міністром економіки Олексієм Любченком, якого вважають одним з можливих претендентів на крісло прем'єр-міністра, може привести до збільшення дефіциту бюджету, зростанню цін, відтоку інвестицій і новому витку економічної кризи. Таку думку висловлюють експерти, позиції яких зібрало видання «Дело».

Старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський, якого цитує видання, підкреслює, що «економічна політика за рецептами „теорії залежності“ (її суть — бідним країнам невигідно торгувати з багатими, а потрібно розвивати внутрішній ринок коштом імпортозаміщення) — рівно те, що пропонує Любченко — привела Латинську Америку до боргової кризи 80-х років і коштувала цим країнам кількох „втрачених десятиліть“ з гіперінфляцією і наступними за ними військовими диктатурами».

«Саме така економічна політика з подачі совкових академіків привела Україну до катастрофи 1992−1993 років, коли наша країна поставила рекорд інфляції серед всіх невоюючих країн світу», — додав Дубровський.

На думку колишнього першого заступника міністра економіки, керівника з політичних питань Київської школи економіки (КШЕ) Павла Кухти, ініціативи Любченка змусять уряд збільшувати дефіцит бюджету мінімум з нинішніх 3% до 4% ВВП. 1% - це додатково близько 40 млрд грн. Перший віцепрем'єр пропонує пом'якшити монетарну політику з прив'язкою до стимулювання економічного розвитку, а не до інфляції.

«Тобто фактично пропонується друкувати гроші і терпіти високу інфляцію і, можливо, девальвацію… За таких умов ні зовнішні, ні внутрішні інвестиції не підуть в Україну — вони вже зараз не йдуть саме через відсутність впевненості у збереженні своїх грошей і можливості надійно заробляти», — зазначив Кухта.

Його думку підтверджує заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, яка вважає, що надруковані гривні використовують для покупки імпорту, що призводить до збільшення попиту на валюту і послаблює курс гривні.

«Ослаблення курсу, своєю чергою, знову провокує зростання цін», — зазначила Репко.

Як зазначив виконавчий директор Case Ukraine Дмитро Боярчук, пропозиції Любченка по накачуванню економіки грошима годяться виключно для реанімації критично хворих економік, а не для досягнення системного зростання і розвитку.

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