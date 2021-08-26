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Політика

Трасу на Бориспіль повністю відкрили після ремонту за програмою Зеленського

15:57 26 серпня 2021
траса Київ&nbsp;— Бориспіль

На головній магістралі від Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль» траси М-03 Київ — Харків — Довжанський завершено ремонт. Оновлення проїзної частини за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбулося у рекордний термін — менш ніж за два місяці. Про це повідомляє «Укравтодор».

«Наразі 8 смуг руху в обидва боки комфортні для проїзду та мають нове дорожнє покриття, з розміткою та сучасним освітленням», — йдеться у повідомленні.

На цій 17-кілометровій ділянці дороги вперше буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. На інформаційних табло відображатиметься інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття. Наразі перші табло працюють у тестовому режимі.

27 серпня об 11:00 на відновленій трасі до Борисполя відбудеться брифінг для ЗМІ, під час якого представники «Укравтодору», Служби автомобільних доріг у Київській області та підрядної організації розкажуть, чому робили ремонт та що було зроблено.

Нагадаємо, ремонт правого проїзду дороги від столиці до аеропорту «Бориспіль» за програмою Зеленського «Велике будівництво» також було зроблено у рекордний термін — за три тижні.

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