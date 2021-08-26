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Політика

ЗМІ назвали схеми ексміністра Криклія, який намагається повернутися у владу

16:07 26 серпня 2021
Криклій

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, звільнений за особистою ініціативою президента Володимира Зеленського, прагне працевлаштуватися в держструктури, пише сайт «Апостроф».

Видання нагадує, що колишнього міністра підозрювали в створенні тіньового бек-офісу при міністерстві та системі поборів з моряків.

«Структура паралельного керування відомством, за інформацією деяких ЗМІ, нібито була створена ще при уряді Гончарука. Очолив її юрист Павло Шевченко, якого називали бенефіціаром і „керуючим“ цілого ряду схем — від „тіньової“ сертифікації газобалонного обладнання через „правильні“ компанії до видачі дозволів „Укртрансбезпекою“ і видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення», — йдеться в статті.

У публікації також зазначається, що «тіньовий бек-офіс нібито замикав на собі „вирішення питань“ із авіакомпаніями, зокрема в період пандемії саме через його функціонерів потрібно було отримувати „дозвіл“ на відновлення польотів, екстрені рейси або чартерні перевезення».

Одну зі схем ексміністра вже припинила спецслужба.

«Побори з моряків за продовження дозвільних документів є встановленим фактом. Схему поборів розкрила СБУ. На ній годувалися сотні чиновників Моррічсервіса, який підпорядкований Мінінфраструктури», — йдеться в публікації.

Раніше колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що Криклій має намір повернутися у владу, зокрема, для реалізації корупційних схем при МВС.

На думку екснардепа, в цьому може бути задіяний головний сервісний центр МВС. Мосійчук передбачає, що Криклій вже все обговорив з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. «Найближчим часом ми зможемо побачити Криклія на старому добре пригрітому місці», — написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, в травні Криклій був відправлений у відставку парламентською монобільшістю після низки гучних провалів. За це рішення проголосували 284 народних депутати, зокрема, 216 представників провладної фракції «Слуга народу». У монобільшості пояснили, що причиною підтримки відставки Криклій стала провальна робота міністерства, «Укрзалізниці» і відсутність прогресу в реалізації багатьох інфраструктурних проєктів.

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