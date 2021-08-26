Медведчук розповів про атаки на судову владу

В Україні намагаються знищити судову владу. Про це заявив народний депутат Віктор Медведчук, інтерв'ю якого одному з телеканалів цитує сайт 112.ua.

На думку політика, на судову владу здійснюється внутрішній та зовнішній тиск. Аргументуючи свою точку зору, Медведчук нагадав про скорочення представництва в Верховному суді з 200 до 100 членів суду. Потім згадав ситуацію з Конституційним судом.

«Була спроба … припинити повноваження членів Конституційного суду. І був законопроект внесений, який, на щастя, не розглянутий і був відкликаний президентом після роз'яснення Венеціанської комісії і після позицій міжнародного співтовариства. Після цього була спроба закрити та внесений законопроект про припинення дії Київського окружного адміністративного суду», — цитує сайт 112 Медведчука.

Політик назвав ці дії спрямовані проти окремої гілки влади.

«Є три гілки влади: законодавча, виконавча та судова. Судову намагаються знищити, тому що вона може впливати й на виконавчу, й на законодавчу. Виконавча в руках команди Зеленського повністю, законодавча теж в його руках, тому що монобільшість в парламенті реалізує ту політику, яка диктується сьогодні органами влади. Залишилася судова. Як вона може бути незалежною?», — задався питанням Віктор Медведчук.

Дану ситуацію нардеп пов'язав зі своєю кримінальною справою.

«Ці атаки на судову владу теж багато чого пояснюють, в тому числі й в питаннях тієї кримінальної справи, за якою я незаконно є переслідуваним та підозрюваним, при відсутності будь-яких доказів йде тиск на судову владу, щоб все залишалося на догоду цій владі…», — вважає Медведчук.

Фото: pixabay.com

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