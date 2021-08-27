Медведчук назвав умову для досягнення миру на Донбасі

Народний депутат Віктор Медведчук назвав Мінські угоди безальтернативними для досягнення миру на Донбасі. Таку заяву політик зробив в інтерв'ю «Першому Незалежному».



Аргументуючи свою точку зору, політик сказав: «Ще ніхто із західних партнерів, незалежно від того, наскільки вони люблять чинну владу, не змінювали цю позицію з приводу безальтернативності».

Медведчук нагадав про результати Паризького саміту «Нормандської четвірки» 9 грудня 2019 року: «Під час цього саміту було прийнято паризьке комюніке, де прямо було записано про те, що необхідна імплементація формули Штайнмайера, необхідно правове регулювання і встановлення правового статусу, особливого ОРДЛО».

Нардеп також назвав конкретні дії для реалізації політики, яка викладена у Мінських угодах.

«Якщо не буде конкретних дій, нічого не буде в цьому питанні. А те, що ця тема активізується, — так вона постійно активізується, щойно починаються різного роду ускладнення, протистояння на лінії зіткнення», — вважає Медведчук.

Нагадаємо, 23 серпня на сайті ОПЗЖ вийшла стаття «Якою може бути Україна? Якою бути Україні?» авторства Віктора Медведчука, в якій він запропонував план виходу з кризи та зазначив неспроможність чинної влади слідувати його порадам.

«Українська державність — в небезпеці, і головна небезпека виходить від непрофесіоналізму й жадібності тих, хто країною керує» , — вважає підсанкційний політик, який заявив про згоду з тією частиною матеріалів підозри, де вказано, що він виступає проти чинного курсу та політики президента Володимира Зеленського.

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