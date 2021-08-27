Інтерв'ю Зеленського та відеозвернення генпрокурора: експерт зауважив зв'язок

Політичний експерт Сергій Ожегов на своїй сторінці у фейсбуці прокоментував відео генпрокурора Ірини Венедиктової про те, що Офіс генерального прокурора завершив слідство у справі Віктора Медведчука.

«Подивився відео генпрокурора України Ірини Венедиктової, яка повідомила, що слідство у справі двох депутатів закінчено. І хоча прізвища в ролику не називаються, кожному ясно, що йдеться про Віктора Медведчука й Тараса Козака», — написав експерт, зазначивши, що матеріали досі не передано адвокатам для ознайомлення, а значить, генпрокурор видає бажане за дійсне.



«Прокуратура повідомила, що передасть матеріали адвокатам Медведчука 30 серпня, тільки тоді можна буде говорити про закінчення слідства», — вважає політичний експерт. На його думку, можна простежити зв'язок між інтерв'ю президента Володимира Зеленського та відео генпрокурора Ірини Венедиктової.

«Навіщо ж Венедиктова „біжить попереду паровоза“? Чи не тому, що Зеленський в інтерв'ю The Washington Post та іншим іноземним ЗМІ знову згадав про Медведчука?» — вважає експерт.

Ожегов вважає, що таким чином генпрокурор могла натякнути, хто насправді стоїть за санкціями проти Медведчука. Аргументуючи свою точку зору, він написав: «Не встиг Зеленський сказати про Медведчука, як генпрокурор бігом побігла доповідати, як просувається головна політична справа країни. І, до речі, „спалила контору“, ще раз показавши, хто насправді стоїть за репресіями».

На думку Ожегова, генпрокурор Ірина Венедиктова замість того, щоб стояти на сторожі закону, виконує політичне замовлення Офісу президента.

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter