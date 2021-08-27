Після «Великого будівництва» Зеленського нове покриття на трасі Київ-Бориспіль прослужить мінімум 10 років

Ремонт траси з Києва до головного міжнародного аеропорту України в Борисполі, як і анонсувалося раніше, завершився до Дня незалежності. Відновлені у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» 17 км дороги М-03 Київ — Харків — Довжанський прослужать щонайменше десятиліття, повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

«Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановлено майданчик зважування-в-русі», — розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

В ході ремонту, крім відновлення дорожнього покриття, на трасі були також встановлені сучасне LED-освітлення і нове бар'єрне огородження, нанесено розмітку «холодним пластиком» і встановлені нові дорожні знаки.

Дорога М-03 на ділянці Київ — аеропорт «Бориспіль» останнього разу реконструювалася в 2004 році. За минулий з тих пір час через інтенсивний рух, який, за оцінками фахівців складає 85 000 автомобілів на добу, стан дорожнього покриття значно погіршився, і підтримувати його в нормальному стані за допомогою звичайного експлуатаційного обслуговування було неможливим. Цим була продиктована необхідність проведення дорожньо-ремонтних робіт на трасі, що є головною візитівкою для гостей столиці.

Найближчим часом на відремонтованій ділянці траси запрацює інтелектуальна автоматизована система управління дорожнім рухом.

Деякі табло вже працюють у тестовому режимі, на яких водіям повідомляється інформація про дорожні умови та дозволену швидкість, а також про дорожні пробки, температуру і стан дорожнього покриття.

Як раніше повідомлялося, головною метою програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» є забезпечення комфортного і швидкого пересування всіма дорогами України.



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