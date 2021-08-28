Закриття ряду ЗМІ прокоментував Медведчук

Народний депутат Віктор Медведчук, коментуючи останні санкції РНБО щодо кількох ЗМІ, назвав їх демонстрацією боротьби з інакомисленням, про яке мовчить Європа. Про це політик заявив в інтерв'ю «Першому Незалежності».



«Зверніть увагу на реакцію незалежних журналістів, реакцію управління з прав людини ООН, яке висловилося і тоді, коли закрили три канали, а потім четвертий взагалі вилучили», — заявив політик.

На його думку, нова хвиля боротьби з інакомисленням в Україні триває, а багато європейських держав про це мовчать.

«Але ж свобода слова — це одне з основоположних свобод, які гарантуються в усьому світі, які в центрі уваги всього світу. Чому ж зараз, навіть звернення міжнародних організацій, які стають на захист, не можуть вплинути на Зеленського та його владу для того, щоб він зупинився?», — апелює до Заходу Медведчук.



Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій у вигляді блокування мовлення на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, які пов'язували з Медведчуком.

20 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.



26 лютого журналісти закритих телеканалів створили новий телеканал «Перший Незалежний», проте через годину після початку мовлення він був відключений від ефіру.



13 травня в Печерському суді Києва Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешт, який згодом був продовжений до 7 вересня.

20 серпня секретар РНБО Олексій Данилов за підсумками засідання відомства повідомив про введення санкцій проти головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, компаній — видавців «Страни.ua» і ще кількох людей. Данилов заявив, що вони займалися «протиправною діяльністю на території України». Розглядається також варіант закриття телеканалу «Наш».

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