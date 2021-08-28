«Потрібні чиновники, що працюють на благо України»: політолог процитував Медведчука

Україна потребує створення цілого класу державних службовців, які будуть менеджерами своєї держави, і діятимуть виключно в його інтересах. Таку думку озвучив політолог Сергій Годний в ефірі телеканалу «Перший Незалежний».

У зв'язку з цим Годний процитував нардепа Віктора Медведчука, який знаходиться під домашнім арештом, й який також коментував цю тему. Експерт назвав його точку зору обгрунтованою.

«Справа в тому, що в Україні є нагальна проблема і потреба у формуванні так званого професійного державного менеджменту. Це частина держслужбовців, які готові будуть керувати державою, інструментами державними з урахуванням національних інтересів. Чи не політичних, що не сьогоднішніх, чи не інтересів або, знаєте, антіінтересов інших держав», — говорить експерт.

За словами Годного, зараз при владі знаходяться люди, які не можуть визначитися зі своєю позицією.

«У нас при владі люди, які не можуть визначитися, хто вони — лібертаріанці, центристи, соціалісти, але нічого спільного у них немає з цим. Але соціальна справедливість — це справедливий перерозподіл матеріальних благ», — вважає експерт, називаючи запуск ринку землі прикладом несправедливого розподілу.

«Адже земля є власністю всього українського народу, а зроблено таким чином, ніби як тієї частини, яка отримувала паї. Ні. Ну, і багато інших моментів», — зазначив Годний, додавши, що країна потребує «створення цілого класу державних службовців, людей, які будуть менеджерами держави саме з точки зору перспектив України».

Раніше народний депутат Віктор Медведчук заявив, що чинна влада не може ефективно управляти країною.



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