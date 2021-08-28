У США опублікували статтю Медведчука про розвиток України

Зарубіжні ЗМІ продовжують писати про лідера української опозиції Віктора Медведчука, який розповідає про репресивні заходи влади щодо нього.

Зокрема, американський журнал новин вільного ринку, культури і громадської думки (цитує статті видатних лібертаріанців, консерваторів, незалежних політиків, і іноді і демократів. — Авт.) The Libertarian Republic опублікував статтю голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука «Якою може бути Україна? Якою бути Україні?» .

Нагадаємо, 23 серпня на сайті ОПЗЖ вийшла стаття «Якоюможе бути Україна? Якою бути Україні?» за авторством Медведчука.

«Головний посил в тому, що для збереження нормального існування української держави необхідно виконати три речі: перестати відмовлятися від різноманіття, тобто перестати будувати моноетнічну країну; необхідний економічний прагматизм, в тому числі у взаємовідносинах з Росією; необхідна соціальна справедливість, тобто ставка на соціальні блага» , — перерахував політолог Молчанов аргументи зі статті Медведчука.

На думку Молчанова, Медведчук зробив те, що повинен був зробити Зеленський, — відповів Путіну на його статтю про єдиний народ .

«У Зеленського на цю тему просто віджартувалися , а ось Медведчук вирішив відповісти фундаментально на статтю президента Росії з урахуванням дійсних національних інтересів України. Я це бачу так», — висловив свою точку зору політолог.

Раніше статтю Віктора Медведчука опублікувало американське видання Time Business News.

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter