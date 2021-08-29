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Політика

«Ми хочемо жити в успішній країні», — Медведчук

12:20 29 серпня 2021
Віктор Медведчук

Партія ОПЗЖ продовжить боротьбу по захисту наших громадян від дій влади. Про це заявив народний депутат Віктор Медведчук в інтерв'ю «Першому Незалежності».

«Позиція нашої партії є оптимістичною. Ми продовжуємо боротьбу, продовжує боротьбу партія, продовжую боротьбу я. Незалежно від того, що перебуваю під домашнім арештом, я бачу сенс боротьби. А сенс цієї боротьби в захисті інтересів наших громадян», — заявив політик, зазначивши непомірні житлово-тарифні ціни на послуги, слабку економіку та соціальні зобов'язання, які багато громадян не відчувають.

За словами Медведчука, українці самі повинні побудувати успішну країну.

«Нам цю країну не побудує ніхто — ні США, ні Європа, ні Росія. Тільки громадяни України, усвідомивши, що все залежить від них, можуть зробити перелом в тому, що ми відчуваємо сьогодні. При колишньому режимі — бідну країну, а при режимі сьогоднішньому — убогу країну. Виправити цю ситуацію можна лише об'єднавшись, зрозумівши, що у нас спільне, і чи дійсно ми хочемо жити в успішній країні, яка буде жити й працювати в інтересах всіх громадян України», — підкреслив Віктор Медведчук.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій у вигляді блокування мовлення на п'ять років проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, які пов'язували з Медведчуком.

20 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

26 лютого журналісти закритих телеканалів створили новий телеканал «Перший Незалежний», проте через годину після початку мовлення він був відключений від ефіру.

13 травня в Печерському суді Києва Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згодом був продовжений до 7 вересня.

20 серпня секретар РНБО Олексій Данилов за підсумками засідання відомства повідомив про введення санкцій проти головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, компаній — видавців «Страни.ua» і ще кількох людей. Данилов заявив, що вони займалися «протиправною діяльністю на території України». Розглядається також варіант закриття телеканалу «Наш».

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