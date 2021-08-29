В Офісі президента почалося протистояння між найближчим оточенням Володимира Зеленського — Андрієм Єрмаком та Кирилом Тимошенком. Ця війна вже б’є навіть по главі держави. Про це політичний експерт Тарас Семенюк написав на своїй сторінці в соціальній мережі.

За словами Семенюка, Тимошенко до боротьби з керівником Офісу президента залучив «Генадія Корбана», і тепер «віддуватись приходиться самому Володимиру Олександровичу».

Нагадаємо, днями Корбан різко розкритикував керівництво держави за відсутність адекватної реакції на обстріл росіянами позицій українських військ під Авдіївкою.

«І до речі, Корбан останнім часом активніше включається. Ради чого? Ще не до кінця вивчено його можливу роль у Іловайській трагедії, про що сказав у фільмі Крістер Паріс. Але тут м’яч на полі правоохоронців та суду. Тимошенко ж простіше відійти в тінь, президенту ні. Хто ж тоді виграє? Ніхто, програє країна. І навіть зараз, коли сумуємо за загиблими воїнами в Іловайському котлі, політичні дивіденди стають на перше місце, а ніж пам’ять за загиблими», — вказує Семенюк.

Експерт наголошує, саме «Зеленський несе відповідальність за безпеку в країні й будь-які внутрішні інтриги тільки показують нашу слабкість».

Нагадаємо, 29-го серпня Україна вшановує пам’ять українських військових та добровольців, які були убиті росіянами під Іловайськом.

Сім років тому, у серпні 2014-го, російські військові обстріляли «зелений коридор», яким з Іловайська виходили українські бійці. За офіційною статистикою у боях під Іловайськом загинули 368 українських героїв. За неофіційними даними — понад 1000.

У 2018-му році відомий естонський журналіст Крістер Паріс в Брюсселі презентував документальний фільм «Битва за Дніпро», у якому пролив світло на роль Геннадія Корбана та Бориса Філатова (чинний мер Дніпра — Авт.) у Іловайській трагедії.

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