«Велике будівництво»: на ВДНГ відкрився унікальний та найбільший в Україні урбан-парк

На території ВДНГ у Києві розпочав роботу найбільший урбан-парк України. Це перша частина наймасштабнішого та найсучаснішого спортивного кластера на території Національного комплексу «Експоцентр України», який зводять у рамках програм президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» і «Здорова Україна», повідомляє пресслужба ВДНГ.

Вхід до урбан-парку ВДНГ вільний 24×7. На його території розмістили найбільший в Україні бетонний скейт-парк площею 2500 м², стритфутбольний спот, стритбольний спот, стритденс & івент-спот площею 500 м², стритворкаут-спот та паркур-спот.

«Розробкою концепції урбан-парку займались урбан-бюро Big City Lab, із залученням професіоналів вуличних культур: платформи Street Culture й архітектурних команд Mind Work Ramps, Urban Reform і Unique Build. При проєктуванні локацій враховувалися побажання професійних атлетів України та гостей ВДНГ, отримані в ході спеціального дослідження, а також побажання з соціальних мереж експоцентру», — йдеться у повідомленні.

При створенні скейт-парку використовувалися монолітні бетонні фігури різної складності та конфігурацій. Локація відмінно підходить як для професіоналів, так і для тих, хто тільки-но мріє освоїти скейт, самокат або BMX-велосипед, а також для тренувань, проведення професійних чемпіонатів і джемів екстремальних вуличних культур.

Стритфутбольний спот містить чотири корти 3×3 і чотири панна-корти (гра 1×1). Вони виготовлені з заліза та мають професійне гумове покриття і трибуни. Вже у 2022 році у рамках першої Євроліги тут планують провести Лігу вуличного футболу України.

«2021 рік став знаковим для екстремальних вуличних культур. Цьогоріч скейтбординг вперше було представлено серед офіційних видів спорту на Олімпійських іграх в Токіо, а у 2024-му, під час Олімпіади в Парижі, Олімпійський комітет обіцяє додати до програми BMX, брейкданс і вуличний баскетбол», — йдеться у повідомленні.

На ВДНГ упевнені: у майбутньому олімпійський статус вуличних культур сприятиме ще більшій популярності цих видів спорту і в Україні, тому урбан-парк найближчим часом планують розширити на ще кілька локацій.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Здорова Україна» передбачається створення «активних парків» і спортивних майданчиків в усіх куточках України.

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