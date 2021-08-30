«Сильна, незалежна й правова держава»: Медведчук про пріоритети для України

Україна має всі шанси стати сильною, незалежною, правовою державою, вважає народний депутат Віктор Медведчук. Про це політик написав у своїй нещодавній статті, присвяченій аналізу того, що відбувається, й шляхам виходу з нинішньої кризи, яку опублікували також у США.



«Треба відповісти на головне питання: що об'єднає Україну, що не дасть розвалити країну? Якою бути Україні? У мене є відповідь: по-перше, право, законність, захист громадян, захист їхніх прав та свобод. По-друге, нас врятує економічний прагматизм, вміння отримувати вигоду на світових ринках, і російський ринок ми втрачати не повинні. По-третє, соціальна справедливість. Без роботи соціальних програм нам країну з убогості ні витягнути, ні врятувати від епідемій, ні відновити після бойових дій», — написав Медведчук.

На його думку, курс нинішнього президента по суті не відрізняється від пріоритетів його попередника.

«Україна повинна розібратися в тому, що вона сьогодні собою являє… Люди повинні аналізувати ситуацію, при якій сьогодні країна, яка створена з багатьох частин, територій, які колись разом з людьми входили в інші держави, мають бути захищені в своїх правах і свободах», — пише політик.

Також у статті Медведчук пропонує відновлювати Україну шляхом побудови різновекторної економіки. За його словами, необхідно відновлювати економічні відносини не тільки з іншими країнами, в тому числі й з Росією, але в першу чергу з країнами Тихоокеанського азіатського регіону, «де наша продукція є найбільш конкурентоспроможною, де ця конкурентоспроможність допоможе відновити нашу економіку, оскільки це основа всього».

«Якщо ми не зробимо справедливою соціальну сферу, якщо ми не допоможемо нашим людям в питаннях медицини, освіти, соціальних виплат, то Україна як країна, щаслива для своїх людей, як країна успішна існувати не може», — повідомив політик.

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