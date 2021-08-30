26.83 / 27.03 31.49 / 31.84
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Сильна, незалежна й правова держава»: Медведчук про пріоритети для України

13:32 30 серпня 2021
Медведчук

Україна має всі шанси стати сильною, незалежною, правовою державою, вважає народний депутат Віктор Медведчук. Про це політик написав у своїй нещодавній статті, присвяченій аналізу того, що відбувається, й шляхам виходу з нинішньої кризи, яку опублікували також у США.


«Треба відповісти на головне питання: що об'єднає Україну, що не дасть розвалити країну? Якою бути Україні? У мене є відповідь: по-перше, право, законність, захист громадян, захист їхніх прав та свобод. По-друге, нас врятує економічний прагматизм, вміння отримувати вигоду на світових ринках, і російський ринок ми втрачати не повинні. По-третє, соціальна справедливість. Без роботи соціальних програм нам країну з убогості ні витягнути, ні врятувати від епідемій, ні відновити після бойових дій», — написав Медведчук.

На його думку, курс нинішнього президента по суті не відрізняється від пріоритетів його попередника.

«Україна повинна розібратися в тому, що вона сьогодні собою являє… Люди повинні аналізувати ситуацію, при якій сьогодні країна, яка створена з багатьох частин, територій, які колись разом з людьми входили в інші держави, мають бути захищені в своїх правах і свободах», — пише політик.

Також у статті Медведчук пропонує відновлювати Україну шляхом побудови різновекторної економіки. За його словами, необхідно відновлювати економічні відносини не тільки з іншими країнами, в тому числі й з Росією, але в першу чергу з країнами Тихоокеанського азіатського регіону, «де наша продукція є найбільш конкурентоспроможною, де ця конкурентоспроможність допоможе відновити нашу економіку, оскільки це основа всього».

«Якщо ми не зробимо справедливою соціальну сферу, якщо ми не допоможемо нашим людям в питаннях медицини, освіти, соціальних виплат, то Україна як країна, щаслива для своїх людей, як країна успішна існувати не може», — повідомив політик.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.