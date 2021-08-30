Експерт озвучив причину переслідування Медведчука

Політолог Дмитро Марунич прокоментував причини конфронтації між владою та опозицією. В ефірі одного з телеканалів експерт як приклад навів ситуацію з нардепом Віктором Медведчуком. За словами Марунича, влада чинить тиск на опозиційного політика через те, що він обґрунтовано і аргументовано критикує чиновників.

«Медведчук перебуває у прекрасній формі як політик. Він готовий оскаржувати та готовий боротися за свої права, за прості очевидні речі. Він бачить, що аргументи влади необґрунтовані», — заявив Марунич.

При цьому політолог вважає, що захист опозиціонера куди більш професійний, ніж позиція прокуратури, яка надає в суді суперечливі докази.

Як відомо, 20 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру у зраді. А 13 травня в Печерському суді Києва політику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згодом був подовжений до 7 вересня.

Віктор Медведчук подав другий позов до України в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), який відкрив провадження.

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