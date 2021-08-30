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Політика

Як триває «Велике будівництво» об’їзної Дніпра: блогер показав масштаб робіт

14:45 30 серпня 2021
будівництво об&#39;їзної дороги Дніпра

Відеоролик про те, що відбувається на будівництві Південного обходу міста Дніпро, розмістив на своєму Youtube-каналі відомий український блогер Денис Казанський.

«Я вам покажу те, чого не покажуть російські державні телеканали у себе в Росії, а також те, чого не покажуть Youtube-канали Медведчука», — повідомив блогер, демонструючи роботи, які проводяться у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».



Дніпро, попри те, що є містом-мільйонником, досі не має об'їзної дороги. Відтак транзитний транспорт змушений слідувати через місто, руйнуючи дороги у ньому, забруднюючи повітря та збільшуючи трафік.

Будівництво Південного обходу Дніпра буде завершене вже найближчим часом. Нова дорога, за словами начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева, дозволить вантажному транспорту минати Дніпро, не заїжджаючи до нього.

«Міські дороги, на жаль, не витримують навантаження великогабаритного транспорту. Це знизить трафік містом, розвантажить його від великогабаритного транспорту. Для міста Дніпра це дуже важливий проєкт», — зазначив Коломійцев.

Будувати об’їзд Дніпра почали ще 10 років тому. Але майже одразу заморозили, та 8 років на дорозі нічого не відбувалося. Лише два роки тому роботи було відновлено у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Раніше на цьому місці було голе поле, а наразі — практично готова транспортна розв’язка, міст. Знову ж таки, можна порівняти те, що відбувається на підконтрольній Україні території, з тим, що відбувається на непідконтрольній», — каже Казанський.

Блогер констатує, що російська влада тільки обіцяє допомагати Донбасу. Але за сім років Росія так і не збудувала у жодному місті ОРДЛО ані розв’язки, ані моста, ані дороги. І це, на його думку, не дивно.

Нагадаємо, нещодавно об’єкти «Великого будівництва» на Дніпропетровщині відвідав президент Володимир Зеленський. Загалом у регіоні цього року планується відновити за президентською програмою 387 км доріг.

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