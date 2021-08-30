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Політика

Зеленський не взяв Кубракова у США: політолог назвав причину

16:48 30 серпня 2021
Андрій Миселюк

Президент України Володимир Зеленський не включив очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова до делегації для поїздки у США. Таку інформацію оприлюднив блогер, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог» Андрій Миселюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Виявляється, Зеленський викреслив міністра інфраструктури Кубракова зі складу делегації для поїздки у США як раз на прохання американської сторони. Держдеп пояснив, що не рекомендує Банковій включати Кубракова до складу офіційної групи через його корупційну неблагонадійність», — пише Миселюк.

За його інформацією, Білий дім, який останнім часом переживає афганську кризу, нібито попросив Зеленського не світити у Вашингтоні опальних чиновників, щоб не давати американській пресі зайвого приводу для скандалу.

Раніше про очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів голова правління Українського кризового медіацентру, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (у 2015−2019 роках) Валерій Чалий.

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