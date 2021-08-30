Зеленський відвезе Байдену важливий список

Президент CША Джозеф Байден отримає списки українських військових, які потрапили в полон і зникли без вісті під час російсько-українського збройного конфлікту, починаючи з 2014 року. Як повідомила омбудсмен Людмила Денисова, документи доставлять до Вашингтона під час візиту в США президента Володимира Зеленського.

Очікується, що лідери країн обговорять і питання щодо повернення та обміну заручників.

«Президенту готували списки зниклих без вести, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе в Америку», — заявила Денисова в ефірі телеканалу «Україна 24».

Раніше у президента Зеленського констатували, що на тимчасово окупованих територіях України незаконно утримують близько 260 українців, проте станом на травень були відомі місця знаходження понад 90 людей, вже включених в обмінні списки.

А напередодні в Україні згадували жертв найбільшої трагедії в сучасній історії — т.зв. «Іловайського котла». Тільки за офіційними даними жертвами котла стали 366 осіб, 429 отримали поранення, 128 потрапили в полон, 158 — пропали без вісті. Однак очевидці кажуть, що втрат було набагато більше.

Фото Офісу президента України

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