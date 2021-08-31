Як вийти з кризи: експерт проаналізував рецепт Медведчука

Громадський діяч Олександр Потьомкін, коментуючи статтю Віктора Медведчука, в якій той запропонував шляхи виходу країни з кризи, назвав його системним політиком.

«Політика — це як айсберг, видно тільки невелику частку видимої політики, а підводні процеси побачити та зрозуміти важко», — написав він у своєму блозі на сайті «112.ua», зазначивши, що в своїй статті Медведчук пише про системні проблеми в країні.

За словами Потьомкіна, ці проблеми не унікальні, бо були в Україні й 100 років тому, коли українська влада не змогла впоратися з викликами, що призвело до втрати незалежності України.

«І зараз, якщо влада почне повторювати ті самі помилки, про які говорив Грушевський, що мета України не бути анти-Росією або пародією інших країн, а Україна повинна зрозуміти та знайти своє місце у світі, мати свою роль… Так само один із засновників сучасної України В'ячеслав Чорновіл пропонував федеративний устрій України. Що дозволило б сформувати країну, де цінності однієї частини країни не впливають на інші частини. Але федеративний устрій вимагає високопрофесійних управлінців, які б змогли розвивати водночас як окремі частини України, так і країну цілком, враховуючи територіальні особливості кожного куточка країни», — пише Потьомкін.

Але якщо при владі перебувають люди, рівень компетентності яких ставить під сумнів їхню здатність керувати країною, вважає Потьомкін, то відбуваються процеси примітивізації держави, що тягне за собою закриття високоінтелектуальних виробництв, закриття виробництв з високодобавленою вартістю, а далі, як наслідок, — скорочення соціальної відповідальності держави, згортання медичної та освітньої сфер.

Потьомкін згоден з Медведчуком в тому, що основою держави повинні бути право, законність, захист громадян, захист їхніх прав і свобод.

«По-друге, нас врятує економічний прагматизм, вміння отримувати вигоду на світових ринках, і російський ринок ми втрачати не повинні. По-третє, соціальна справедливість. Без роботи соціальних програм нам країну з убогості не витягнути, не врятувати від епідемій, не відновити після бойових дій», — вважає автор.

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