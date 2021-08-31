Акція під Нацбанком: протестувальники вимагали від керівницта припинити утиски меншин у НБУ

Під стінами Національного банку України (НБУ) відбулася акція представників ЛГБТ-спільноти на підтримку ексдиректора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза, який оголосив про своє звільнення на знак незгоди з політикою глави НБУ Кирила Шевченка. Учасники акції зазначили, що вважають неприпустимими тиск і цькування, які нібито були розгорнуті проти Олександра Бевза в НБУ Кирилом Шевченком.

На думку протестувальників, ситуація, що склалася навколо Олександра Бевза, свідчить про те, що Нацбанк відступив від світових практик і звернувся до утисків представників меншин. Незважаючи на офіційний характер заходу та наявність у організаторів акції дозволів на її проведення від КМДА, поліція перешкодила учасникам протесту і відтіснила їх від Нацбанку.

«Ні для кого в НБУ не секрет, що однією з головних причин тиску на Олександра з боку Шевченка стала саме сексуальна орієнтація, яку Бевз не приховує. І цькування, і тиск на Бевза йдуть в тому числі і з цих особистих мотивів. Ми бачимо прояви середньовіччя і мракобісся, печерної гомофобії, що являється дикістю в 21 столітті в європейській державі», — заявили учасники акції.

Нагадаємо, в «Україні молодій» було опубліковано інтерв'ю Олександра Бевза, в якому він звернув увагу президента Володимира Зеленського на зловживання глави НБУ Кирила Шевченка, а також звинуватив його в авторитаризмі і заявив, що разом з командою з 1 вересня після відпустки звільняється з НБУ в разі продовження тиску з боку голви НБУ.

Олександра Бевза підтримала ексголова Нацбанку Валерія Гонтарєва. А політолог Олексій Голобуцький заявив, що Бевз є важливим свідком «зловживань Кирила Шевченка та Андрія Єрмака, якщо відкличе заяву про звільнення і залишиться працювати в НБУ».

Водночас блогер Михайло Шнайдер зазначив, що Олександра Бевза нібито викрили у зловживаннях, і у відповідь він намагається шантажувати керівництво НБУ і Офіс президента. Своєю чергою народний депутат від «Європейської солідарності» Ірина Фриз зазначила, що звільнення команди керівників департаменту ліцензування НБУ на чолі з Олександром Бевзом загрожує незалежності регулятора.

Сам Бевз у коментарі «Україні молодій» зазначив, що опозиційні політичні сили мали повне право реагувати на поведінку голови НБУ, яке не відповідає стандартам.

30 липня дев'ятеро керівників департаменту ліцензування Національного банку України на чолі з Олександром Бевзом оголосили про звільнення з НБУ через узурпацію влади главою і замін колегіальності директивним прийняттям рішень.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли, що 28 серпня понад півсотні прихильників традиційних цінностей були затримані в Одесі під час проведення акції у відповідь на анонсовану місцевим співтовариством Одеса Прайд «ЛГБТ-прогулянку».

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