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Політика

Пікет педагогів Київської Академії мистецтв: чим «Слугам народу» заважає «незручний» ректор

20:29 31 серпня 2021
пікет

У вівторок, 31 серпня, педагоги Київської Академії мистецтв влаштували пікет у зв’язку із тиском, який чиниться на них з боку представників певних політичних сил, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами викладачів, причиною тиску, який здійснюється на освітній заклад та його ректора, є земля та, власне, будівля самої Академії.

«Земельну ділянку на Оболонській набережній, яка знаходиться поряд з навчальним закладом, придбав приватний забудовник ще у 2017 році. Будівельні роботи поки не розпочиналися, проте поділ землі був здійснений так, що усі комунікації й під’їзні шляхи Академії опинилися на проданій ділянці. У 2018 році керівництво Академії уже відмовило забудовнику у наданні доступу з метою проведення геологічних та інших робіт», — передає Інтерфакс та додає, що після цього почалася «боротьба з незручним ректором», в якій взяли участь у тому числі і деякі батьки студентів, які влаштували свій пікет під будівлею Київської міської ради.

За словами педагогів метою протистояння є дискредитація керівництва закладу: «У свій час батьки організували благодійний фонд та поповнювали його коштом батьків інших студентів та учнів, порушуючи таким чином законодавство».

Відмічається, що зі зміною ректора ця діяльність була припинена. У подальшому діяльність фондів стала причиною зацікавленості київської прокуратури, було відкрито низку кримінальних проваджень.

«Каталізатором» сьогоднішнього пікету стала неприпустима поведінка п’ятьох депутатів Київської міської ради від партії «Слуга народу»: Михайла Присяжнюка, Владислава Трубіцина, Юрія Федоренка, Євгена Кузьменка та Вітренка Андрія, який обіймає посаду заступника міністра освіти і науки. Вищезгадані особи увірвалися до будівлі Академії та зневажливо розмовляли з науково-педагогічним складом. Саме тому педагоги вирішили винести цю інформацію на загал", — повідомляє агенція.

На переконання керівництва закладу, дії представників влади та батьків студентів, які розгорнули проти чинного ректора інформаційну атаку, лобіюють інтереси приватного забудовника. А його основна мета зрозуміла ­- прибрати до рук привабливу ділянку та будівлю Академії.

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