Візит Зеленського в США: підписані важливі документи про співпрацю між державами в енергетичній сфері

Під час робочого візиту до США президента України Володимира Зеленського було підписано спільну заяву щодо посилення двостороннього співробітництва у сферах енергетики та клімату. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії в питаннях поліпшення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектора України, зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

«Заява також фіксує готовність Сполучених Штатів Америки допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних і прозорих енергетичних ринків, декарбонізації економіки і забезпечення енергетичної безпеки та експортного потенціалу держави шляхом розробки та впровадження комплексного плану енергетичного сектора, який передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання і зберігання вуглецю, кібер і фізичної безпеки, а також інших технологій», — йдеться у повідомленні.

Крім того, т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент, виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман підписали меморандум про взаєморозуміння між компаніями. Документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric з будівництва ядерного реактора проєкту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

В Офісі президента пояснили, що реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $ 25 млрд. Крім обліку прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження.

Нагадаємо, Володимир Зеленський разом з дружиною прибули до США 31 серпня на запрошення американського президента Джо Байдена. Зустріч Зеленського і Байдена запланована на 1 вересня.

фото https://president.gov.ua/

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