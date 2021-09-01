У Польщі прокоментували конкуренцію Зеленського та Медведчука

Польське видання Wiadomości w Onet, коментуючи політичну ситуацію в Україні на тлі військових дій на Донбасі, що тривають вже вісім років, зазначає, що президент Зеленський поки не зміг припинити цю війну й зосередився на зміцненні своєї влади. На думку польських аналітиків, у Зеленського є кілька конкурентів, серед яких назвали й Віктора Медведчука.

«Президент Зеленський бачить у Медведчуку серйозного конкурента. У лютому 2021 року він зробив проти нього такі ходи. По-перше, він заблокував трансляцію трьох телеканалів, пов'язаних з Медведчуком. По-друге, він схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яка ввела санкції проти нього, а також інших осіб і установ», — йдеться в публікації Wiadomości w Onet.

Видання нагадує, що Віктор Медведчук є старожилом української політики.

«Завдяки хорошим відносинам з президентом Росії Володимиром Путіним і його соратниками, він часто виступав у якості посередника в українсько-російських відносинах, в тому числі під час президентства Порошенко», — пише польське ЗМІ.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заблокувавши їх мовлення на п'ять років. Пізніше журналісти цих каналів створили телеканал «Перший Незалежний», який незабаром був відключений від ефіру.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції відносно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру в зраді, а на наступний день столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яку Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив в силі до 7 вересня.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук заявив про намір спростувати звинувачення прокуратури та довести незаконність застосування до нього домашнього арешту.

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