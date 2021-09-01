26.87 / 27.06 31.59 / 31.92
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Велике будівництво» Зеленського оновить міст через Самару

12:55 1 вересеня 2021
міст через Самару

На дорозі державного значення Т-05−15 Олександрівка — Покровськ — Костянтинопіль у Донецькій області в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочався капітальний ремонт мосту через річку Самара. Про це у фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

Міст через Самару, розташований біля смт. Олександрівка, був побудований у 1970 році. Під час його капітального ремонту по всій довжині моста буде розібрано проїжджу частину, підсилено ригелі опор, проведено ремонт стійок усіх опор і перевлаштовано ділянки з'єднання мосту з підходами до нього.

Також будуть підсилені залізобетонні прогонові будови та влаштовано об'єднуючу монолітну залізобетонну плиту проїжджої частини.

Крім цього, мостобудівники влаштують склопластикове поручневе огородження та обладнають бар'єрну огорожу. Міст буде забезпечений сучасними водозахисними деформаційними швами, на ньому прокладуть асфальтобетонне покриття та тротуари.

Нагадаємо, раніше головним завданням програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було названо забезпечення комфортного й швидкого сполучення між усіма населеними пунктами України.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

люди

Для українців відкрилися 35 держав Європи: куди можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

Перший дзвоник

З Днем знань: кращі поздоровлення і картинки на 1 вересня і Перший дзвоник

Князь і княгиня Монако

На тлі чуток про розлучення: князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.