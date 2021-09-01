«Велике будівництво» Зеленського оновить міст через Самару

На дорозі державного значення Т-05−15 Олександрівка — Покровськ — Костянтинопіль у Донецькій області в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочався капітальний ремонт мосту через річку Самара. Про це у фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

Міст через Самару, розташований біля смт. Олександрівка, був побудований у 1970 році. Під час його капітального ремонту по всій довжині моста буде розібрано проїжджу частину, підсилено ригелі опор, проведено ремонт стійок усіх опор і перевлаштовано ділянки з'єднання мосту з підходами до нього.

Також будуть підсилені залізобетонні прогонові будови та влаштовано об'єднуючу монолітну залізобетонну плиту проїжджої частини.

Крім цього, мостобудівники влаштують склопластикове поручневе огородження та обладнають бар'єрну огорожу. Міст буде забезпечений сучасними водозахисними деформаційними швами, на ньому прокладуть асфальтобетонне покриття та тротуари.

Нагадаємо, раніше головним завданням програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» було названо забезпечення комфортного й швидкого сполучення між усіма населеними пунктами України.

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