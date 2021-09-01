«Деолігархізація» може стати інструментом для переслідування опонентів, — ЗМІ

«Деолігархізація» президента України може бути використана як інструмент для переслідування політичних опонентів, пише «Радіо Свобода» у своїй аналітичній статті «Через 30 років після здобуття незалежності від Москви Україна намагається скинути ярмо олігархів».

Видання нагадує, що у травні Зеленський заявляв, що кроки щодо Медведчука були тільки початком його програми по «деолігархізації».

«Однак деякі побоюються, що закон про боротьбу з олігархами може бути використаний як інструмент для переслідування політичних опонентів», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK. Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції стосовно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру в зраді, а наступного дня столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив у силі до 7 вересня.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук заявив про намір спростувати звинувачення прокуратури та довести незаконність застосування до нього домашнього арешту.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували понад 70 тисяч матеріалів про санкції проти опозиційних політиків в Україні.

Фото с сайта zagittya.com.ua

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