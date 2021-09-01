У ВР зареєстровано проєкт постанови «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення та вдосконалення порядку призначення житлових субсидій у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» під реєстраційним № 5868. Один з авторів постанови, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, у коментарі «Голосу» роз'яснив суть документа.

Так, за словами нардепа, реєстрація постанови є спробою захистити мільйони українців від непомірних тарифів на житлово-комунальні послуги.

Парламентарій нагадав, що останнім часом українців позбавили пільгового тарифу на спожиті перші 100 кВт електроенергії. Крім того, деякі категорії громадян були позбавлені права на отримання житлових субсидій шляхом розширення випадків, коли субсидії не призначаються.

Також, за словами Абрамовича, відповідно до рішення уряду після закінчення карантину збільшиться й частка витрат українців у їхньому середньомісячному сукупному доході, що вони змушені будуть платити за житлово-комунальні послуги.

«Очевидно, що сьогоднішні тарифи на житлово-комунальні послуги для більшості громадян є фінансово непомірними. Значно погіршує ситуацію і пандемія коронавірусу, через яку багато громадян залишаються без роботи, а відповідно, і доходу. Все це потребує невідкладних заходів, спрямованих на соціальний захист населення», — зазначив нардеп.

На думку Абрамовича, такими заходами, зокрема, повинні бути:

- запровадження державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги на основі прозорих економічно обґрунтованих розрахунків і встановлення трирічного мораторію на їхнє підвищення;

- збільшення обсягу фінансування програми житлових субсидій та скорочення переліку випадків, коли житлові субсидії не призначаються;

- підвищення соціальних нормативів, в межах яких громадяни мають право на пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і скасування рішення про збільшення після закінчення карантину розміру базової норми плати за житлово-комунальні послуги з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства;

- відновлення пільгового тарифу на перші 100 кВт год спожитої електроенергії, а також пільгових тарифів на електроенергію для громадян, в приміщеннях яких встановлені індивідуальні прилади електроопалення, громадян, які проживають в негазифікованих будинках і гуртожитках, для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також для жителів населених пунктів, розташованих в 30-кілометровій зоні біля АЕС.

Парламентарій підкреслив, що цією постановою уряду запропонований вичерпний план конкретних заходів, ухвалення яких дозволить зменшити соціальну напругу, що виникла в суспільстві через підвищення тарифів ЖКГ.

«Сподіваюся, депутатський корпус об'єднається навколо цієї постанови, а виконавча гілка влади винайде можливість для імплементації її положень, оскільки цього чекають мільйони українців», — резюмував нардеп.

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