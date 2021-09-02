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Політика

«Знущання з правосуддя»: Кузьмін про нове продовження домашнього арешту Медведчуку

11:25 2 вересня 2021
Ренат Кузьмін

Розслідування щодо народного депутата Віктора Медведчука завершено, і прокуратура почала знайомити сторону захисту з матеріалами справи. Про це повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін на своїй сторінці у Facebook.

Як написав нардеп, «це означає, що вплинути на результати розслідування Медведчук вже ніяк не може і домашній арешт, який обирався на час слідства, підлягає скасуванню. Це по закону. Але в Україні від недавнього часу закон не діє».

Кузьмін повідомив, що 1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці з обґрунтуванням знаходження нардепа під арештом. За словами Кузьміна, прокурор пояснив необхідність домашнього арешту тим, що Медведчук може знищити матеріали кримінального провадження, з якими він почав знайомиться.

«Навіщо залишати Медведчука під домашнім арештом, якщо ознайомлення зі справою відбувається не у нього вдома, а в спеціальному приміщенні ДБР, оснащеному двома стаціонарними відеокамерами, в присутності адвокатів, слідчого і двох оперативників, один з яких знімає на відео процес ознайомлення своєю відеокамерою? І як Медведчук зможе знищити 67 томів справи? Та й навіщо йому це, адже прокурори при розслідуванні допустили так багато процесуальних порушень, що обвинувального вироку по ньому ніколи не буде», — вважає Кузьмін.

На його думку, Медведчук буде виправданий, а те, що відбувається зараз — знущання з правосуддя.

Як відомо, 20 серпня Віктору Медведчуку повідомили про завершення розслідування його справи. Хоча сам підозрюваний вважає, що у його справі не виконана більшість із запланованих самими прокурорами слідчих дій, а терміни слідства, встановлені судом, закінчуються тільки в середині листопада. Також Медведчуку пред'явили нову підозру, що повністю відтворює текст старої.

В ОПЗЖ такі дії прокуратури назвали спрямованими на фальсифікацію кримінальної справи Медведчука, що є найкращим доказом політичного замовлення.

Нагадаємо, адвокат Лариса Чередниченко заявила, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення про прийняття до розгляду справи народного депутата, голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука менш ніж за місяць з-за вагомості аргументів.

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