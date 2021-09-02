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Політика

На Хмельниччині «Велике будівництво» Зеленського добудувало ліцей, який не могли здати 32 роки

11:42 2 вересня 2021
ліцей

У Хмельницькій області у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за два роки були завершені будівельні роботи у Залузькому ліцеї, який упродовж 32-х років залишався довгобудом. 1 вересня новий корпус школи прийняв 180 учнів з десяти сіл району, повідомляється на сайті Хмельницької ОДА.

Загалом новий корпус ліцею у селі Залужжя розрахований на 260 учнів. У ньому обладнані сучасні класи, харчоблок, спортивна та актова зали. Усі приміщення ліцею виконані з дотриманням норм інклюзивності. Зокрема, тут обладнані пандуси та спеціальний ліфт, які дозволять дітям з обмеженими можливостями вільно пересуватися школою.

Додатково у новому корпусі розмістили також дитсадок «Ромашка» для 15 дітей.

Як повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій, з відкриттям Залузького ліцею Білогірська громада отримала також 2 шкільні автобуси, один з яких буде підвозити дітей з навколишніх сіл до школи у Залужжі.

Загалом на будівництво Залузького ліцею було витрачено 39,9 млн гривень, з яких 34,1 млн було профінансовано за рахунок коштів ДФРР і 5,8 млн гривень — з місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що завдяки програмі «Велике будівництво» під час пандемії коронавірусу в Україні вдалося зберегти близько 200 тисяч робочих місць.

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