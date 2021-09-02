Медведчук назвав свою справу політично мотивованою

Народний депутат Віктор Медведчук в ефірі телеканалу «Перший Незалежний» заявив про безпосередній вплив президента Володимира Зеленського на слідство, прокуратуру та суд і назвав свою справу політично мотивованою.

«Я знаю точно, що вплив і на слідство, і на прокуратуру, і на суд надає президент України Зеленський. Це природно для нього і незаконно в плані вимог Конституції та чинного законодавства», — сказав Медведчук, додавши, що «це видно з матеріалів підозри, з матеріалів клопотання про продовження запобіжного заходу».

За словами нардепа, його адвокати та прихильники бачать цей тиск, і він є незаконним. Також Медведчук вважає, що до фальсифікації його справи причетна СБУ. Він назвав «дії органів слідства політично мотивованими».

У четвер, 2 вересня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, заблокувавши їхнє мовлення на п'ять років. Пізніше журналісти цих каналів створили телеканал «Перший Незалежний», який незабаром був відключений від ефіру.

20 лютого Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції стосовно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру у зраді, а наступного дня столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив в силі до 7 вересня.

Як повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, 1 вересня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на 2 місяці.

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