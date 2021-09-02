В Україні перестали діяти закони: Кузьмін про справу Медведчука

При президенті Володимирі Зеленському в Україні перестали діяти закони. Про це заявив народний депутат від партії ОПЗЖ Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу «Перший Незалежний», коментуючи справу Медведчука.

«Майже два тижні тому генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила про те, що розслідування у справі Медведчука закінчено, всі докази вже зібрані та надані Медведчуку для ознайомлення. Дійсно, ознайомлення проходить в спеціальному приміщенні ДБР, — нагадав Кузьмін. — Виникає питання — а навіщо ще раз на два місяці Медведчуку домашній арешт, якщо він повинен в приміщенні ДБР ознайомитися з матеріалами справи?»

На думку нардепа, таким чином влада просто знущається навіть не з Медведчука, а з правосуддя.

У четвер, 2 вересня, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Віктору Медведчуку, якого підозрюють у зраді.

Раніше, 20 лютого, Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про санкції стосовно 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

12 травня Медведчуку вручили підозру в зраді, а наступного дня столичний Печерський райсуд обрав політику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Київський апеляційний суд після розгляду апеляції його захисту залишив в силі до 7 вересня.

Нагадаємо, народний депутат Віктор Медведчук в ефірі телеканалу «Перший Незалежний» заявив про безпосередній вплив президента Володимира Зеленського на слідство, прокуратуру та суд і назвав свою справу політично мотивованою.

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